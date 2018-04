120.000 Haushalte in Neuseeland ohne Strom

Nach einem heftigen Wintersturm mit Orkanböen und starkem Regen ist der Strom in rund einem Viertel aller Haushalte und Unternehmen in Neuseelands größter Stadt Auckland ausgefallen. „Bis zu 120.000 Immobilien sind derzeit ohne Strom“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Stromversorgung für alle Haushalte wiederherzustellen, könne einige Tage dauern, so der Energiekonzern Vector.