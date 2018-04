Lungauer Stimmzettel landeten irrtümlich in Stadt

Zum Glück dürfte tatsächlich nur eine sehr kleine Anzahl von Wahlzetteln versehentlich an den Magistrat Salzburg geschickt worden sein. Michael Bergmüller, Landes-Leiter für Wahlen: „Es ist in Einzelfällen zu diesem Fehler gekommen.“

Gerhard Aichhorn von der Druckerei Samson, über deren Rollen 480.000 Stimmzetteln liefen, erklärt, wie das passieren konnte: „Es geht um einen einzigen Bogen.“ Worauf acht Wahlzettel gemeinsam gedruckt werden. Kein Fehler in der Technik war ausschlaggebend. Beim Wechseln der Rollen von Bezirk Tamsweg auf Salzburg-Stadt landete offenbar der Bogen am falschen Stapel und wurde so in den „Magistrats-Karton“ verpackt. Mitarbeiter sind für das Sortieren zuständig. Einen größeren Umfang an Irrläufern kann der Druckereichef ausschließen: „Alle anderen Zählmengen stimmen“, so Samson-Chef Aichhorn. Er bedauert die Panne. „Fehler können aber überall passieren, wo Menschen arbeiten.“ Es gelangten auch keine Stadt-Zettel versehentlich in den Lungau. Samson übernahm auch schon bei der Nationalratswahl den Druck in Salzburg. Die Firma wird als regionales Vorzeige-Unternehmen gelobt. Drei Tonnen Papier wurden diesmal für die Wahl bedruckt, geschnitten und gefalzt.