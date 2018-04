Gift-Krimi: Julia Skripal aus der Klinik entlassen

Julia Skripal hatte sich am vergangenen Donnerstag erstmals seit dem Attentat in einer Mitteilung öffentlich zu Wort gemeldet und von Fortschritten bei der Genesung berichtet. Das Krankenhaus von Salisbury hatte am Freitag erklärte, der Gesundheitszustand der 33-Jährigen verbessere sich „rasch“.