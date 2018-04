Schüsse bei Juwelierüberfall in Tirol: Haftstrafen

Die Innsbrucker Innenstadt war in Aufruhr, als am 24. Oktober des Vorjahres vier bewaffnete Räuber einen bekannten Juwelier überfielen. Drei frühere Bauarbeiter aus Estland standen am Montag vor dem Landesgericht und erzählten von einem mysteriösen Auftraggeber, von dem man massiv unter Druck gesetzt worden war.