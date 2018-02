Patientenverfügung soll deutlich einfacher werden

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will die Patientenverfügung erleichtern. Die Laufzeit soll von fünf auf acht Jahre ausgedehnt und eine automatische Verlängerung ermöglicht werden. Zudem sollen Patientenverfügungen zentral in der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) gespeichert und so einfach für Ärzte und Krankenhäuser abrufbar werden, erläuterte Hartinger-Klein am Mittwoch im Ö1-"Mittagsjournal".