Russell Crowe versteigert persönliche Gegenstände

Hollywood-Star Russell Crowe hat in Australien mehr als 200 persönliche Gegenstände und Filmrequisiten versteigern lassen, um seine Scheidung von Danielle Spencer zu finanzieren. Das Paar ist seit 2012 getrennt, die Scheidung soll in Kürze finalisiert sein. Die Auktion in Sydney brachte dem Schauspieler nach Angaben des Veranstalters Sotheby‘s am Samstag 3,7 Millionen australische Dollar (2,3 Millionen Euro) ein.