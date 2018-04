Der Jungpapa hält Lend im Rennen

Die Matura seit kurzem in der Tasche, stolzer Jungpapa eines Mädchens! Lends Stürmerstar Melih Kirim schwebt privat auf Wolke sieben und konserviert die tolle Verfassung auch im Ligabetrieb: Am vergangenen Samstag avancierte der 24-Jährige auf eigenem Terrain zum „Man of the Match“. Mit seinen drei Treffern versenkte er die bis dahin ungeschlagene Lenzing-Elf fast im Alleingang - 4:1! Damit hält der Goalgetter bei neun Toren aus fünf Partien. Coach Johann Buchsteiner begeistert: „Man merkt ihm die Spielfreude an, er ist einfach frei im Kopf!“ Die Kicker-Gene liegen augenscheinlich in der Familie: Bruder Kenan kann bereits Erste Liga- und UEFA Youth League-Erfahrung vorweisen, ist aktuell im Rapid II-Kader.