Neben Tirols Autobahnen stapelt sich der Müll

Jetzt sind sie wieder unterwegs! Die fleißigen Putztrupps der Straßenerhalter ziehen durchs Land und sammeln auf, was der Schnee im Winter sanft zudeckte. Allein die Mitarbeiter der Asfinag finden jedes Jahr rund 1100 Tonnen Müll entlang der Tiroler Autobahnen. Und sie staunen oft nicht schlecht, was da so alles auf Böschungen und bei Raststätten herumliegt.