Australier Miller bei Argentinien-MotoGP mit Pole!

Der Australier Jack Miller hat am Samstag in Termas de Rio Hondo in der MotoGP-Klasse die Poleposition für den Motorrad-Grand-Prix von Argentinien geholt! Der Ducati-Pilot geht erstmals in der „Königsklasse“ vom besten Startplatz aus in ein WM-Rennen. Er setzte sich um 0,177 Sekunden vor dem Spanier Dani Pedrosa auf Honda sowie 0,212 Sekunden vor dem Franzosen Johann Zarco auf Yamaha durch.