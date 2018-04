Chinas First Lady als Fürsprecherin Österreichs

Eine prominentere Fürsprecherin für Österreich als Chinas First Lady kann es bei dem Staatsbankett für die Delegation unter der Leitung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gar nicht geben: Frau Peng Liyuan, die Gattin des Staatschefs Xi Jinping, hat Wien in allerbester Erinnerung. Die vormals berühmte Sängerin ist vor genau zehn Jahren als Primadonna der Peking-Oper „Mulan“ bei einem Gastspiel an der Wiener Staatsoper aufgetreten. Es war zugleich ihr letzter öffentlicher Auftritt als Künstlerin, denn als First Lady an der Seite des Staatschefs hat sie protokollarische Aufgaben zu erfüllen.