Japaner hielt eigenen Sohn 20 Jahre in Käfig

Ein Japaner soll seinen psychisch kranken Sohn 20 Jahre lang in einem kleinen Käfig gehalten haben. Der 73-Jährige sei am Samstag in der Stadt Sanda festgenommen worden und habe ein Geständnis abgelegt. Ein TV-Sender zitierte den Vater mit den Worten: „Ich habe meinen Sohn mehr als 20 Jahre lang im Käfig wohnen lassen, weil er psychische Probleme hat und aufbegehrte.“