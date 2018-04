Kärntner SPÖ stimmt Koalitionspakt mit ÖVP zu

Regierungsteams mit Spannung erwartet

Am Montag werden die weiteren Landesregierungsmitglieder neben Kaisers Stellvertreterinnen Beate Prettner und Gaby Schaunig vorgestellt. Ebenfalls am Montag will auch der neue ÖVP-Chef Martin Gruber das zweite Regierungsmitglied präsentieren. Ob es sich dabei tatsächlich um den bisherigen Klubobmann Ferdinand Hueter handelt, wird sich zeigen. Hueter hatten einige Oberkärntner Bürgermeister in einem als „Erpresserbrief“ bekannt gewordenen Schreiben an den mittlerweile zurückgetretenen ÖVP-Landesparteichef Christian Benger gefordert. Andernfalls drohten sie, einen „eigenen Weg“ zu gehen.