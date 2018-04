Erpresserbrief, Machtspiele und ein Ultimatum

Drei Bedingungen für Koalition

Doch so weit kommt es nun nicht. Die ÖVP will sich nicht in die Opposition verabschieden und ist zu Zugeständnissen bereit. Landeschef Peter Kaiser hatte drei Bedingungen für die Fortführung der Koalition gestellt. Die wichtigste bedingt auch eine Veränderung der Verfassung: Das Aussetzen des Einstimmigkeitsprinzips. Damit könnte die SPÖ die ÖVP überstimmen und mögliche Dauerblockaden durch den Partner verhindern.