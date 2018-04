Polizisten füllten Helm von Kollege mit Urin

Ein besonders widerlicher Mobbingfall ist derzeit aus Kärntner Polizeikreisen zu hören: Beamte sollen den Diensthelm eines Kollegen mit Urin gefüllt haben. Als dieser den Helm am Donnerstag vor Kollegen aufsetzte, ergoss sich der Inhalt über seinen Kopf und Oberkörper. Die Ehefrau des Mannes spricht in einem E-Mail an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) von jahrelangem Mobbing. Ein Polizeisprecher bestätigte lediglich den Helm-Vorfall.