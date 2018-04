Mit diesen Worten mahnte Felipe Mutter und Gattin

Nach der Ostermesse in der Kathedrale in Palma de Mallorca soll es zwischen den spanischen Königinnen Sofia und Letizia gekracht haben. Der Grund? Bisher völlig unklar. Es wird aber spekuliert, Königin Letizia hätte nicht gewollt, dass ihre Töchter Leonor und Sofia mit ihrer Oma für Fotos posieren müssen. Ein Video dokumentiert die royale Unstimmigkeit. In der nur wenige Sekunden dauernden Situation sieht man in dem Clip auch König Felipe, der versucht zu schlichten. Ein Lippenleser hat jetzt herausgefunden, was er zu den royalen Streithanseln gesagt haben dürfte.