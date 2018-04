Brutaler Streit nach der Liftfahrt: Drei Verletzte

Was genau der Auslöser für diesen Streit war, bleib vorerst unklar. Die Gruppen - sieben Schüler zwischen 15 und 16 Jahre aus Großbritannien sowie ein Deutscher (51) und sein 16-jähriger Sohn - waren jedenfalls am Donnerstag kurz nach 11 Uhr an der Bergstation der Gründwaldkopfbahn in Obertauern in eine Diskussion geraten. Diese eskalierte derart, dass eine Rauferei entstand. Dabei schlugen die Gruppen nicht nur mit den Fäusten aufeinander ein, sondern verteilten auch mit den Skistöcken Hiebe.