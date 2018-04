Die digitale Schnitzeljagd hat begonnen

City Caching will spielerisch und kreativ Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit schaffen. Denn auch bei uns gibt es bereits viele Möglichkeiten, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Die zehn Standorte können bequem mit Öffis, Fahrrad und zu Fuß aufgesucht werden. Die Gesamtstrecke beträgt an die 15 Kilometer. Es gilt Rästel zu lösen und versteckte Orte zu entdecken. Das fördert nicht nur die Bewegung an der frischen Luft, sondern regt vielleicht auch zum Umdenken in Sachen Mobilität an.