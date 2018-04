Blutjunges Eishockey-Team unterliegt Ungarn 3:4!

Bader war mit dem Auftritt des Teams im Großen und Ganzen zufrieden. „Es war im Vorfeld sicher nicht zu erwarten, dass es eine so ausgeglichene Partie wird. Auf den zweiten 30 Spielminuten können wir aufbauen und am Donnerstag wieder so auftreten“, meinte der Schweizer. Das Remis nach 60 Minuten gehe in Ordnung. „In den ersten 30 Minuten waren wir sicher noch ein wenig nervös und mussten uns erst als Team finden“, betonte Bader. „Es ist aber äußerst positiv, dass wir einen 0:3-Rückstand aufgeholt haben. Das heißt, dass unsere Trainingseinheiten einen guten Effekt auf die Kondition der Spieler nehmen.“