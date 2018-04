„Zeit für einen Wechsel der Wiener Stadtregierung“

„Werde erhobenen Hauptes in den Nationalrat zurückkommen“

Er selbst werde aber nicht allein in den Wiener Wahlkampf ziehen, sagt Pilz im Interview: „Ich werde erhobenen Hauptes in den Nationalrat zurückkommen. Das Ergebnis des Verfahrens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird bald vorliegen. Ich habe aber noch nie erlebt, dass die Prüfung eines Anfangsverdachts so lange dauert. In Wien werden wir antreten, wer da für uns antritt, werden wir noch klären.“