2,5 Millionen Euro für Behinderte online verzockt

Verein bekam vier Millionen Euro aus Steuertopf

Das veruntreute Geld dürfte die Verdächtige (für die natürlich die Unschuldsvermutung gilt) in ihre Online-Spielsucht investiert haben. Karin H., deren Verein SLI seit 2014 vom Land vier Millionen Euro überwiesen bekam, ist in U-Haft - die nächste Haftprüfung ist am 22. Mai.