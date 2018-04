Familie ausgelöscht: Klippensturz war Absicht

Jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Der Klippensturz jenes Autos am kalifornischen Highway 1, der eine achtköpfige Familie vermutlich komplett auslöschte, war nach Ansicht von Ermittlern Absicht. Die Auswertung von Daten des Fahrzeugs und der Beweislage am Ort des Geschehens ergebe keine Anhaltspunkte für einen Unfall, sagte Greg Baarts von der California Highway Patrol am Montag US-Medien.