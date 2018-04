UVC Graz gewinnt erstes Finalspiel der Damen

Die Volleyballerinnen von UVC Graz haben im AVL-Finale vorgelegt. Die Steirerinnen gewannen am Ostersonntag das Heimspiel gegen die Klagenfurt Wildcats mit 3:2 (21,19,-19,-17,6) und gingen in der „best of five“-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet kommenden Sonntag in Klagenfurt statt.