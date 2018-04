Libanese und Syrerin in Kuwait zum Tode verurteilt

Die Bluttat hatte auf den Philippinen für Aufsehen gesorgt: Wegen des Mordes an einem philippinischen Dienstmädchen sind ein Libanese und seine syrische Ehefrau jetzt in Kuwait zum Tode verurteilt worden. Die Leiche der 29-jährigen Joanna Demafelis war Anfang des Jahres in der Tiefkühltruhe in einer verlassenen Wohnung des Paares in Kuwait entdeckt worden.