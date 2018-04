Schülerin verdiente mit Drogenhandel 200.000 Euro

Den aufsehenerregenden Fall ins Rollen gebracht hatte der Zufall. Bei einem Planquadrat im Februar war der Polizei in Eisenstadt ein Drogenlenker ins Netz gegangen. Der 20-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See hatte Cannabis bei sich. Er gab zu, „einen Joint geraucht“ zu haben. Im Zuge der Erhebungen geriet dessen Lieferantin ins Fadenkreuz. Schließlich wurde eine Schülerin der Handelsschule ohne großes Aufsehen aus der Klasse geholt.