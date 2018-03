Malala erstmals wieder an Heimatort zurückgekehrt

Mehr als fünf Jahre nach dem verhängnisvollen Anschlag der radikalislamischen Taliban gegen sie ist die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai an ihren Heimatort zurückgekehrt. Laut Medienberichten landete die mittlerweile 20-Jährige am Samstag im nordwestpakistanischen Swat-Tal, wo sie den Anschlag im Oktober 2012 nur knapp überlebt hatte. Sie hält sich seit Donnerstag in Pakistan auf.