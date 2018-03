Nach 50 Jahren wieder auf Pisten der Heimat

Prominenz hat seine Ruhe

Der Unterschied zwischen Sun Valley und heimischen Skiorten? „Dort sitzen weltberühmte Stars in der Lodge und sie werden von keinem Paparazzo bedrängt, man nimmt kaum Notiz. Und das ist gut so, darum kommen die Stars immer wieder“, schmunzelt Mühlegger. Daneben engagierte sich der gebürtige Auffacher als Trail-Erbauer, maßgeblich war er an der Entwicklung der weltbekannten Mountainbike-Area in Sun Valley beteiligt.