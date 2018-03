Mit Sexattacke gedroht: Haft für „Sittenwächter“

„Sonst lebst du morgen nicht mehr“

In einem weiteren Anklagepunkt, der die Zuständigkeit des Wiener Landesgerichts begründete, wurde der 24-Jährige ebenfalls freigesprochen. Am 9. November 2017 war in einem Wiener Drogeriemarkt eine junge Muslima von einem Ladendetektiv angeblich beschimpft und angegriffen worden. Vier Tage später tauchte der Angeklagte in dem Geschäft auf und versuchte einen Verkäufer dazu zu bringen, ihm den Namen des Detektivs zu nennen. Angeblich fiel die Äußerung „Komm Bruder, gib uns den Namen. Sag uns wer das war, sonst lebst du morgen nicht mehr.“ In der Verhandlung zeigte sich jedoch, dass der arabischstämmige Verkäufer kaum Deutsch versteht und daher nicht auszuschließen war, dass er den Russen, der ihn auf Deutsch angesprochen hatte, nicht korrekt wiedergegeben hatte.