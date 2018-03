Opposition kritisiert Kurz für zusätzliches Budget

Die Opposition übte dennoch scharfe Kritik am Vorgehen von Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Hartwig Löger (beide ÖVP) - auch weil zuletzt bekannt geworden war, dass sowohl Kurz als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Verteidigungsminister Mario Kunasek (beide FPÖ) über zusätzliche Gelder verfügen, die nur in internen Budgetunterlagen der Regierung ausdrücklich beziffert werden, nicht aber in den ans Parlament übermittelten Dokumenten.