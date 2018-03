Wut-Wirt räumt Fehler ein und übt auch Kritik

Jedenfalls machte die Strafe 11.760 Euro aus. Plus 10 Prozent Verwaltungsgebühr: „Das steht in keinem Verhältnis zu den Verwaltungskosten“, so der Wirt, der die Strafe wegen der Höhe nicht zahlen wollte und darum lieber sitzen ging. Sein Facebook-Posting, mit dem die Sache erst ins Rollen kam, war „eine emotionale Meldung“, weniger eine Presseaussendung. „Ich wollte nur meinen Unmut äußern und die unverhältnismäßigen Strafen in den Mittelpunkt rücken.“ Er bereut nur die fälschliche Erwähnung der GKK. Doch die vielen Reaktionen „zeigten mir, dass die Thematik den Menschen unter den Nägeln brennt.“ Denn: „Für Selbstständige wird es immer unattraktiver.“ Purkharts Idee: Man solle die Strafen am Umsatzvolumen ansetzen. Statt Ersatzfreiheitsstrafe wären überhaupt Sozialstunden sinnvoller, so der Wirt. Und die PAZ, wo er 23 Tage (samt Pause) einsaß, bezeichnete er als einen „kalten Ort mit wenig Licht und viel Schatten“.