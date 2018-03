Feuer in der Garage: Autos und Wohnwagen zerstört

Gefährlicher Löscheinsatz für die Feuerwehr in Hallein: Gegen 0.30 Uhr fing ein abgestellter Wagen im Staufenweg in Taxach Feuer. Der Brand griff binnen Minuten auf eine Garagenhalle über. In dieser standen auch drei Wohnwagen mit Gasflaschen. Die Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle.