Wolf auf Landstraße von Auto erfasst und verletzt

Humpelnd irrt derzeit anscheinend ein einsamer Wolf durch die Forste rund um den Loschberg bei Waldhausen in Niederösterreich. Der Isegrim dürfte zuvor von einem Pkw angefahren und an den Läufen verletzt worden sein. Jedenfalls lief der gar nicht mehr so scheue Waldbewohner Stunden später zwei Wanderinnen über den Weg.