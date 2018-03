Rauch nach Kabelbrand: Hotel evakuiert

Am Sonntag gegen 20:55 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr auf Grund eines Brandmelders zum Hotel Amedia in der Elisabethvorstadt aus.

Vor Ort konnte zwar eine leichte Rauchentwicklung wahrgenommen werden, diese konnte jedoch nicht lokalisiert werden. Es wurde deshalb eine Evakuierung des Hotels vorgenommen. Trotz Wärmebildkamera blieb aber der Grund der Rauchentwicklung vorerst unklar, weshalb dann auch in der angrenzenden Pizzeria Nachschau gehalten wurde.

Es stellte sich heraus, dass gegen 20:50 Uhr in der Küche der Pizzeria ein Kabelbrand entstand und der daraus entwickelte Rauch über den Sicherungskasten, durch die Kabelschächte, in das angrenzende Hotel gezogen war und dort den Brandmelder ausgelöst hatte.