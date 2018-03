Spanien: Mehr als 90 Verletzte bei Ausschreitungen

Bei Protesten in Katalonien gegen die Festnahme von Separatistenführer Carles Puigdemont in Deutschland sind mindestens hundert Menschen verletzt worden. 92 wurden allein in der regionalen Hauptstadt Barcelona verletzt, wo am Sonntagabend mehr als 50.000 Menschen auf die Straße gegangen waren, berichteten die Rettungskräfte - darunter 20 Polizisten. Puigdemont soll am Montag einem deutschen Haftrichter vorgeführt werden.