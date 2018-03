Kurios! Plastiksackerl stoppt Debütant Sirotkin

Darauf habe er immer gewartet, sagte Sergej Sirotkin vor dem Start des Grand Prix von Australien. Endlich Stammpilot in der Formel 1. Der 22-jährige Russe bekam bei Williams unter anderem den Vorzug vor dem Polen Robert Kubica, der nur Ersatzpilot wurde. Sirotkins Freude über sein Debüt dauerte am Sonntag in Melbourne jedoch nicht lange. Bereits in der vierten Runde war Schluss.