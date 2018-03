AKH-Führung: „Ein Wort hat das andere ergeben“

„Alle sollten sich an die Werte halten“

Gegenüber krone.at betonte der Jurist erneut mit Nachdruck: „Es geht darum, dass es in einer toleranten freien Welt keinen vorauseilenden Gehorsam gegenüber einer radikalen Minderheit geben darf, sondern im Gegenteil, sich alle an die Werte eines österreichischen Zusammenlebens halten sollten“