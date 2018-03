Forscher lösen Alien-Rätsel um bizarre Mini-Mumie

Die nun erstmals in einer Fachzeitschrift publizierten Ergebnisse der Forscher sind zwar eine Enttäuschung für Alien-Gläubige, aber ein wahrlich faszienerender Fall für die Wissenschaft. Tatsächlich litt der kleine, wohl durch eine Frühgeburt zur Welt gekommene Mensch an einer Vielzahl genetischer Mutationen, die die diversen Knochen- und Schädel-Fehlbildungen hervorbrachten, berichten Forscher der University of California in San Francisco und der Stanford University nun in einem abschließenden Artikel im Fachjournal „Genome Research“.