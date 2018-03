Earth Hour: Eine Stunde Dunkelheit für Klimaschutz

„Licht aus“ heißt es daher am Samstag von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr unter anderem für das Wiener Schloss Schönbrunn, den Karmeliterhof in St. Pölten, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt, den Klagenfurter Lindwurm, den Grazer Schlossberg, das Goldene Dachl in Innsbruck, das Linzer Lentos Kunstmuseum, die Festung und den Dom in Salzburg und nicht zuletzt die Seebühne in Bregenz.