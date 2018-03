Hamilton: Mercedes hat nicht das stärkste Auto!

“Mit Ferrari hatten wir einen harten Kampf im letzten Jahr und auch heuer wird die Saison keine g‘mahte Wiesn. Ich kann nicht wissen, wie sehr sie ihr Motor bei den Tests aufgedreht hatten, aber ich glaube, dass sie noch viel in Reserve haben.“ Hamilton beteuerte, er sei überhaupt nicht davon überzeugt, dass Mercedes den stärksten Wagen im Teilnehmerfeld hat. “Ich denke, dass Red Bull und Ferrari Kopf an Kopf sind, und wir sind unmittelbar bei Red Bull, vielleicht ein wenig hinter ihnen, oder vor ihnen. Der F1-Saisonbeginn in Australien erfolgt um 7:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.