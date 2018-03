Abschieben ohne wichtige Dokumente: Darf das sein?

„Familie J. hatte sich in Graz hervorragend integriert“, so Ulrike Kreinig. Die Steirerin unterstützte die Familie jahrelang, u. a. mit Unterricht in Deutsch. Gleich erging es Familie T., die in Wien lebte. Der Vater engagierte sich ehrenamtlich, hatte eine Job-Zusage, die Kinder waren sehr gute Schüler. Trotzdem: Die Asylverfahren der Familien wurden negativ entschieden, Ende Jänner kam es zur Abschiebung nach Moskau. Doch dabei wurden vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) offenbar wichtige Dokumente wie Reisepässe, Geburtsurkunden oder Schulzeugnisse der Kinder teils nicht mitgegeben. Was die Suche nach Arbeit und Wohnung erschwerte, es setzte sogar Geldstrafen!