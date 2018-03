Große Verwüstungen durch schwere Stürme in USA

Polizei spricht von einem „Kriegsgebiet“

In Jacksonville in Alabama hinterließ ein Tornado weiträumig Schäden, wie Andy Norris vom Sheriffbüro im Bezirk Tuscaloosa auf Twitter schrieb. Polizisten sprachen angesichts der Verwüstungen auf dem Campus der Universität und in der Stadt von einem „Kriegsgebiet“. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden.