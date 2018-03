„Olaf“ verirrte sich in Klinik - brutal erschossen

In Deutschland hat sich ein zahmes Wildschwein in das Froyer eines Krankenhaus verirrt. „Olaf“ war am Dienstag aus seinem Gehege ausgebüxt und weil das Tier keine Scheu vor dem Menschen hatte, ließ er sich auch nicht verscheuchen. Daraufhin zog ein bayrischer Polizeibeamter die Dienstwaffe und erschoss das Schwein. Der Besitzer des Wildschweins, CDU-Stadtrat Alfred Roder, zeigte sich gegenüber den deutschen Medien betroffen. Er hatte den Keiler als Frischling ohne Mutter im Wald gefunden und aufgezogen.