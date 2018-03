Präsident Putin hat schon gewählt - sich selbst?

Die Wahl im flächenmäßig größten Land der Welt hat im Fernen Osten und in Sibirien begonnen – der Staat erstreckt sich über elf Zeitzonen. 109 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Putin selbst gab seine Stimme traditionell in einem Wahllokal in der Russischen Akademie der Wissenschaften ab. „Ich bin überzeugt von der Richtigkeit des Programms, dass ich dem Land vorschlage“, sagte er der Agentur Interfax.