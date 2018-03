Hälfte der Bikes war in einer Stunde weg

Obwohl uns noch ein kurzer Wintereinbruch bevorstehen soll, fiebern vor allem die Fahrrad-Fans dem Frühling entgegen. Das zeigte sich am Samstag bei einer der größten Radtauschbörsen Österreichs in der Walserfeldhalle in Wals-Siezenheim. Wie gewohnt standen die Besucher schon vor der Eröffnung Schlange.