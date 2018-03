In diesen Fällen sagen wir Danke!

Heimreise mit Zug sorgte für Ärger

Einen Kurzurlaub hatte Thomas N. aus Wien mit seiner Familie in Rom verbracht. Die Heimreise mit der Bahn verlief jedoch anders als erwartet. Zuerst hatte der Zug Verspätung, dann wurde es im Abteil unerträglich heiß, anschließend eiskalt. Unsere Leser wurden vom Zugbegleiter informiert, dass es wegen eines Defekts keine Stromversorgung gebe. Deswegen funktionierten auch Licht und Toiletten nicht. „Bei der Ankunft in Wien erfuhren wir dann vom ÖBB-Kundenservice, dass in so einem Fall auch nicht ein Teil der Kosten rückerstattet werden kann. Man versprach mir lediglich Gutscheine“, schilderte der Leser. Auf Anfrage bedauerten die ÖBB die Unannehmlichkeiten bei der Rückreise. Der Waggon sei in Wien dann sofort eingezogen worden. Als Wiedergutmachung wird der Wert der versprochenen Bahn-Gutscheine aus Kulanzgründen nochmals erhöht.