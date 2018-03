Wachsoldat angegriffen: Totengebet für Attentäter

Begräbnis in Ägypten

Für das eigentliche Begräbnis ist der Leichnam freilich noch nicht von den heimischen Behörden freigegeben. Der Vater des Erschossenen will nun in den nächsten Tagen die dazugehörigen Dokumente organisieren, um seinen Sohn in die Heimat Ägypten überstellen zu können.