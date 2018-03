Geheimdienste und ihre fast perfekten Verbrechen

Mord mit Kampfstoff Novichok

Fall 4 Skripal, Sergej: Passanten fanden den ehemaligen Doppelagenten am 4. März 2018 mit seiner Tochter Julia auf einer Parkbank in Salisbury – beide mehr tot als lebendig. Ermittlungen ergaben: Die gebürtigen Russen wurden mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet. Großbritanniens Premierministerin Theresa May gibt dem Kreml die Schuld und stellte Russland ein Ultimatum – ohne Erfolg.