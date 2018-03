Russischer Exilant tot in London aufgefunden

Was derzeit in Großbritannien und Russland passiert, erinnert an einen Agenten-Thriller im Kino. Nach dem Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in Großbritannien herrscht zwischen London und Moskau eine Stimmung wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Für zusätzliche Unruhe hat am Dienstag der Tod eines weiteren Russen in der englischen Hauptstadt gesorgt: Nikolai Gluschkow, ein früherer enger Mitarbeiter des 2013 verstorbenen Exil-Oligarchen Boris Beresowski, verstarb unter nicht näher geklärten Umständen. Seine Tochter Natalia habe ihn in seinem Haus im Londoner Stadtteil New Malden gefunden.