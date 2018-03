„Kein Maulkorb für Lehrer an Wiener Schulen“

„In Österreich muss man sich an Regeln halten“

Die Situation in Wien betrachtet der Stadtschulratspräsident als herausfordernd, da die Bundeshauptstadt nun einmal eine enorme Anziehungskraft auf alle möglichen Menschen habe. Allerdings gebe es in Österreich die Schulpflicht - und daher „muss man mit dem arbeiten, was man hat“. Den Eltern und Schülern sollte allerdings klargemacht werden, dass ein Leben in Österreich auch die Beachtung gewisser Regeln mit sich bringt – dazu zähle etwa auch der verpflichtende Sport- und Musikunterricht.