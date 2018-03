Lehrerin: „Thema jetzt nicht unter Tisch kehren“

Wiesinger freute sich am Dienstag über die zahlreichen Reaktionen auf ihren Schritt an die Öffentlichkeit. Die 53-Jährige, die seit 25 Jahren Lehrerin im größten Wiener Schulbezirk Favoriten ist, hatte am Montag ihr Schweigen gebrochen. Die Personalvertreterin der sozialdemokratischen Lehrergewerkschaft sprach offen über den wachsenden Einfluss des Islam an den Schulen der Bundeshauptstadt und muslimische Kinder, die sich immer mehr von der Gesellschaft entfernen.