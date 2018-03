Raucher-Bann im Freibad gefordert

Hunderttausende unterschreiben gegen die Aufhebung des geplanten Rauchverbots in Lokalen, im Burgenland will man den Griff zum Glimmstängel künftig erst ab 18 Jahren erlauben. „Aber im Strandbad der Kurstadt Baden darf immer noch gepofelt werden“, ärgert sich Tobias Monte. Er steht an der Spitze jener Initiative, die verhindern will, dass weiterhin blauer Dunst über die Liegebereiche des beliebten Familienbades zieht.